İhlas Haber Ajansı

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Sınava bu kez öğretmenler girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Kayseri’de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Kayseri'de başladı.



MEB tarafından öğretmenlerin unvanları için düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Kayseri'de başladı. Sabahın erken saatleriyle beraber sınava girecekleri okullara gelen öğretmenler, sorulan 100 soruyu çözebilmek için 150 dakika ter dökecek.


70 ve üzeri puan alan öğretmenlerin başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

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