İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sincan Belediyespor - Talasgücü maçının hakemi Melih Kurt

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sincan Belediyespor-Talasgücü Belediyespor arasındaki liderlik maçında da Melih Kurt düdük çalacak.


Grup'ta 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın en önemli maçı olan Sincan Belediyespor - Talasgücü Belediyespor maçında Trabzon bölgesi hakemi Melih Kurt düdük çalacak. Bu maçta Kurt'un yardımcılıklarını Mert Omay ile Emrah Türkyılmaz yapacak.


Bölgesel Amatör Lig 23. haftasında oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Eskil Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Murat Türker Aksu


Sincan Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Melih Kurt


Yahşihanspor-Suvermez Kapadokya: Hasan Can Tamtekin


OIsmancık Beledoiyespor-Ankara TKİspor: Berkay Yavuz


Niğde Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Mehmet Yetkin


Develigücü-Mucurgücü: Esra Sağlam

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.