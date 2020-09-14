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Sindelhöyük Mahalle Mezarlığındaki parke çalışması devam ediyor

Develi Belediyesi ekiplerinin Sindelhöyük Mahallesi mezarlığı içerisinde yürüttükleri parke çalışmaları devam ediyor.


Mezarlık içerisinde deforme olmuş parkeleri söken ekipler daha sonra bütün bir alanı yeni parkelerle kaplayarak mahalle sakinlerinin mezarlarına rahtça ulaşması için hazır hale getirecekler.


Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Merkez mahallelerimizle birlikte kırsal mahallelerimizin de ihtiyaçları olan hizmetleri en hızlı şekilde ulaştırma gayretindeyiz. Sindelhöyük Mahallemize söz verdiğimiz mezarlığın parke ile kaplanması çalışması devam ediyor. Mahallelerimize verdiğimizi sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Çalışmamın şimdiden Sindelhöyük Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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