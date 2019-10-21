İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Develi’de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Develi'de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Mahallenin 3 kilometrelik giriş kısmını tamamlayan ekiplerin, mahalle içerisindeki çalışmaları da devam ediyor. Yeni Hayat mevki yolu üzerindeki topraktan rahatsız olan mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda alt yapı çalışmalarını da tamamlayan ekipler yolu asfaltla kapladıktan sonra Tunalar caddesi ve bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.