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Sindelhöyük Mahallesindeki içme su hattı yenilendi

Kayseri Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (KASKİ) tarafından Sindelhöyük Mahallesindeki içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.


Proje dahilinde ekonomik ömrünü tamamlamış 3 bin 350 metre hat, Q250 mm çapında çelik borular ile değiştirilerek daha sağlıklı içme suyu iletimi gerçekleştirilmiş olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sindelhöyük Mahallemiz için büyük önem arz eden bu hizmeti bizlere ulaştıran başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyor, Sindelhöyük Mahallemize ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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