Sindelh?y?k'te ata binmenin keyfi bir ba?ka

Develi il?esine ba?l? bulunan Sindelh?y?k mahallesinde 7'den 70'e hemen hemen herkes ustal?kla at biniyor. Mahalle halk? ata binmedeki maharetleri ile biliniyor.

Develi il?esine ba?l? Sindelh?y?k mahallesinde ata sporunu canland?rmak ve s?rd?rmek isteyenler, Sultan Sazl??? Ziyaret?i Bilgilendirme Merkezi'nde doyas?ya ata binmenin keyfini ya??yor. 9 ya??ndan beri ata bindi?ini s?yleyen Emine Ceren Dering?l "17 ya??nday?m, ata sporumuzu canland?rmak istedim. 9 ya??ndan beri ata biniyorum, ata binmeyi ?ok seviyorum" dedi.

Okula gitti?ini ve derslerinden f?rsat bulduk?a ata bindi?ini s?yleyen Ceren Dering?l, "Do?a harikas? Sultan Sazl??? etraf?nda, ?zellikle de Ziyaret?i Bilgilendirme Merkezi'nde hem manzaran?n hem de ata binmenin keyfini ya?amak isteyenleri Sindelh?y?k'e davet ediyorum" diye konu?tu.