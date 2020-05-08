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Sindelhöyük'te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.


Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, mahalle meydanında bulunan bakkal, hırdavat, market gibi iş yerlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti.


Sindelhöyük Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

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