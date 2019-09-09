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Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Kayseri’de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.


Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, sınıfta inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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