Sınıflarının kapatılmasını istemeyen veliler toplandı

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bulunan Durak Hava Demir İlkokulu'nda çocuklarının sınıflarının dağıtılacağını öğrenen veliler İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile görüştü.

Durak Hava Demir İlkokulu'nda, çocuklarının sınıflarının kapatılarak diğer sınıflara dağıtılacağını öğrenen veliler, gerçekleştirilecek olan bir toplantıya katılmak üzere olan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile görüştü. Sınıfın dağıtılmamasını isteyen veliler, çocukların öğretmen ve sınıflarından memnun olduklarını, sınıfın dağıtılacak olmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Öğrenci velisi Derya Altıparmak; "Birinci sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından dolayı sınıf yetersizliği öne sürülerek ikinci sınıflardan bir sınıf kapatılıp diğer sınıflara paylaşılacak diye söylendi. Bu sınıf da bizim sınıfımız oldu maalesef. Biz bu durumdan çok mağduruz, çocuklarımız çok üzüldü. Hiçbir veli onayı alınmadan, veliye sorulmadan böyle bir şeye kalkıştılar. Hem öğretmenimiz hem sınıflarımız değişecek. Çocuklarımızı diğer sınıflara paylaştıracaklar. Bu çözüm olmamalı. Pandemi şartlarında sınıf mevcutları azalsın derken ikinci sınıfların mevcutları artacak. Çocuklarımız öğretmenlerinden ayrılacak. Çocuklarımız öğretmenlerini çok seviyor, biz sınıfı bırakmak istemiyoruz. Sorun sınıf kapatmak değil, sınıf açmaktır" diye konuştu.

Kaymakam Dönmez'in olumlu geri dönüş sağladığını belirten Altıparmak; "Kaymakam bey bizi sağ olsun çok iyi karşıladı. Çok olumlu dönüş sağladık. 'Önemli olan çocuklarımızın mutluluğu' dedi. O da bizi çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımız öğretmenlerinden ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez ile görüşen veli ve öğrenciler, daha sonra belediye önünden ayrıldı.