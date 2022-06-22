Sinop ve Van'dan getirilen iki yavru ayı, hayvanat bahçesine renk kattı

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Sinop ve Van'dan gelen 5 aylık iki yavru ayı, hem ziyaretçilerin ilgi odağı oldu hem de hayvanat bahçesine renk kattı.

Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde bulunan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Biri Sinop, diğeri Van'dan 5 aylık iki yavru ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İki minik ayı, bundan sonraki yaşamlarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sürdürecek. Hayvanat bahçesinin yeni üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minik ayılara, veterinerlerin ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

Hayvanat bahçesine renk katan 2 yavru ayının gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaları veteriner hekimler tarafından yapılırken, sevimli yavrular da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan, Sinop'tan getirilen ‘Ponçik' isimli yavru ayının önce annesini, sonra kardeşini kaybettiği, Sinop'taki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak Kayseri'ye gönderildiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.