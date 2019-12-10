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Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar

Sisin altına kalan Kayseri kent merkezinin Erciyes Dağı’nın eteklerinden çekilen fotoğrafları kartpostalları aratmadı.

Sisin altına kalan Kayseri kent merkezinin Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğrafları kartpostalları aratmadı.


Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, yüksek kesimlerden doyumsuz manzaralar oluşturdu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğraflar güzel görüntüler oluşturdu. Sisten dolayı Talas ilçesine bulunan Ali Dağı'nın sadece yüksek kesimleri göründü.


Kent merkezi de sisin arasında kayboldu.

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