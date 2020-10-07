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Situm İtalya'ya transfer oldu

Hes Kablo Kayserispor’dan gönderilen Mario Situm, İtalya Seri B’ye transfer oldu.

Hes Kablo Kayserispor'dan gönderilen Mario Situm, İtalya Seri B'ye transfer oldu.


2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan'dan Hes Kablo Kayserispor'a alınan Mario Situm, İtalya Seri B'ye transfer oldu. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın kadroda istemediği futbolculardan olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Mario Situm, İtalya Seri B takımlarından Reggina ile anlaşmaya vardı. Hes Kablo Kayserispor forması ile geçen sezon 17 maça, bu sezon da 1 maça çıkan Mario Situm geçen hafta sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshetmişti.

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