Sivas Valisinden Kayseri Şekere Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ziyarette, Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya,Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun katıldılar. Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Halis Lektemur da hazır bulundu.

Ziyaret sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, “Sivas'ımıza güzel hizmetleri olan Kayseri Şeker Fabrikamızı ziyarete geldik. Öncelikle Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sivas'ta güzel çalışmalar yapıyorlar. Çiftçilerle de çok güzel muhabbeti kazanmış vaziyetteler. Hem buna teşekkür mahiyetinde hem de ileride güzel çalışmalara imza atacağız, işbirliği yapacağız. Bunun da istişaresini yapmış ve değerlendirme yapmış olduk. Ben öncelikle çiftçilerimizin yüzünü güldürdüğü için bölgemizde güzel üretimler yapıldığı ve yaptığı için Kayseri Şeker Fabrikasının Başkanından çalışanına varana kadar tüm ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle Kayseri ve Sivas'ın birbirine bağlı değerleri vardır. Ama özellikle Sivas bölgesinde Kayseri Şekerin yapmış olduğu çalışmalar daha da birbirimize bağlıyor” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sayın Valimizin de dediği gibi Kayseri'ye gelmişken bir başarı hikâyesi olan Kayseri Şeker'in Hem Sivas'a hem bölgemize yaptıkları yatırımlarla ilgili bir istişare ettik. Kayseri Şeker bugün Tarım ve Hayvancılık alanında Şehrimizde büyük yatırımları var. İnşallah önümüzdeki dönemde de her alanda istihdamı büyütecekler. Bugün ülkemizin ihtiyacı olan daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz. Bu noktada Kayseri Şeker Büyük bir başarı hikâyesi ortaya koyuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Sayın Valimizle Oda Başkanımızla İlimizin tüm dinamikleriyle birlikte böyle büyük bir başarı hikâyesi ortaya koyan Kayseri Şekerin tecrübelerinden istifade ederek şehre üretim noktasında daha nasıl büyük bir katkı sağlarız bunun mücadelesini veriyoruz. Sivas'ta güzel gelişmeler oluyor. Tarım alanında turizm alanında inşallah bunları daha fazla kurumsallaştırarak ortak akılla başarılı Kayseri Şekerin tecrübelerinden faydalanarak Ülkemiz, İlimiz, bölgemiz ve Türkiye için Üretime katkı sağlayacak istihdama katkı sağlayacak ortak aklı hayata geçirmek için bugün buradayız” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Sayın Valimiz,Başkanlarımız ve buraya zahmet edip gelen mümtaz heyete teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Başkanlarımız şeref verdiniz diyorum. Bu ziyaretin, Kayseri Şekerle Sivas'ta yapılması istenen yatırımlar konusunda iş birliği için hayırlı bir adımın başlangıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sivas'ta yapılacak olan Tarım ve Hayvancılıkla ilgili yapılacak olan yatırımlara bizde Kayseri Şeker olarak karınca kararınca katkı sağlamak istiyoruz.Özellikle bu bilgi ve tecrübe ile bu katkının yapılması konusunda Sayın Valiminde değerlendirmesi söz konusu.Ama biz maddi olarak da bunun içerisinde olmayı istiyoruz. Tarım ve Hayvancılıkla gerek Sivas gerek bölgemizde olsun Kayseri Şeker önemli katkı yapacak güce ve tecrübe birikimine sahip,bunu doğru bir şekilde değerlendirmek arzusundayız.Turhal Şeker Fabrikası bizim bünyemize dahil olduktan sonra Sivas'ın çok önemli bir kısmı bizim çalışmalarımızın içerisinde yer alıyor.Onun için Sivas'a ve Çiftçilerimize karşı borcumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.