Sivaslı Gülter Bebeğe Kayseri Şehir Hastanesi Şifa Oldu

Sivas'ta özel bir hastanede solunum yetmezliği ile dünyaya gelen Bebek Gülter, helikopter ambulansla bölgenin sağlıktaki başkenti Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi.

İlk müdahalesi Sivas'ta özel bir hastanede gerçekleşen Bebek Gülter'in, Hipotermi Uygulaması yapılmak üzere tam teşekkülü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Verilen sevk kararından ardından sağlık ekipleri ve doktorlar gözetiminde helikopter ambulansa nakledilen Bebek Gülter, sağlıkta bölgenin cazibe merkezi ve Yenidoğan Yoğun Bakım konusunda birçok başarısı bulunan Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırıldı. Heliport alanında bekleyen sağlık ekipleri tarafından karşılanan Bebek Gülter'in tedavisine zaman kaybetmeden Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Merkezinde başlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. İmam Hüseyin Demir; “Sivas'ta özel bir hastanede doğan bebeğimize oksijen yetmezliği tanısı konmuş ve orada da hipotermi yani soğutma sistemi olmadığı için bize sevk edilmiştir. Bebeğimiz genel durumu iyi. Bizde tetkikleri yaptıktan sonra Kayseri Şehir Hastanemizde yapılmakta olan Hipotermi tedavisini bebeğimize uygulayacağız” dedi.