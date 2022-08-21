Sivaslılar Kayseri'de buluştu

Kayseri'de iş insanı Yurdaer Şahin tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Sivaslı dernek başkanları ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kentte bulunan bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programına, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Sivaslı STK başkanları ve üyeleri, iş insanı Yurdaer Şahin ve Sivaslı vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak insanın doğduğu yer kadar yaşadığı yerin de önemli olduğunu söyleyerek; “Kayseri'deki Sivaslılar olarak, bizler 2010 yılından bu yana köy dernekleri ile başlayan serüvenimize şu anda da platform olarak devam ediyoruz. En iyi şekilde çalışmak için çaba gösteriyoruz. Eksikliklerimiz varsa bu konuda da bütün hemşerilerimizin katkısını bekliyorum. Biz Kayseri'de Sivaslıların birliğini, dirliğini, huzurunu, kültürünü paylaşmak için kurulmuş bir platformuz. Sivaslılar Kayseri'de ne kadar güçlü olursa, Sivas'taki Sivaslılarda o kadar güçlü olur. Çünkü Sivas'taki kıymetli hemşerilerimiz Kayseri'deki Sivaslıların ne kadar güçlü olduğunu görürlerse onlarında bizim çalışmalarımızdan dolayı kendilerine bir pay çıkaracaklarını düşünüyorum. Bu birlikteliğimizi rabbim bozmasın. Bizler Kayseri'de hakikaten Sivaslı'nın birliği, dirliği için doğduğumuz yeri kesinlikle unutmuyoruz. Ancak doyduğumuz yere de kesinlikle ihanet etmiyoruz. Her ikisini aynı seviyede yürütmeye çalışıyoruz. Biz Sivaslı olduğumuz için Kayseri'deki Sivaslılar olarak da bir önceliğimiz var. Kayseri'deki Sivaslıların hepsini canı gönülden selamlıyorum. Bu konuda, ilçe derneklerinizi, köy derneklerinizi ve platformumuzu mutlaka ve mutlaka ziyaret etmenizi istiyoruz. Oralarda neler oluyor. Hakikaten size layık olabiliyor muyuz? Bu konuda biz yönetim olarak her türlü eleştiriye açığız. Bu konuda hepinizin katkısını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, “Memleketimizde yaşarken, tabi ki kendi ortamımızdayız, kendi memleketimizdeyiz. Kendi eş, dost, akrabamızın içerisindeyiz. Yalnızlık hissetmeye biliriz. Sıkıntı çekmeye biliriz ama memleketimizden ayrıldıktan sonra gittiğimiz yer neresi olursa olsun, ister Kayseri gibi yakın bir yer, ister uzak bir yer. Mutlaka çevremizde bir hemşeriye ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki bizi seven ve hemşerimiz olmayan insanlar çevremizde oluyor. Onların desteği her zaman olur ama aynı dili konuştuğumuz aynı yaylanın havasını aldığımız, aynı değerleri paylaştığımız insanlarla birlik olmak elbette ki farklı oluyor” dedi.

Sivas'ta faaliyet gösteren İlbeyliler Derneği Başkanı Dr. Ahmet Uzun da, “Biz Sivas merkezde yaklaşık 100 bin kişilik bir topluluğu oluşturuyoruz. Ben bu topluluğu Kayseri'deki Sivaslılara çok benzetiyorum. Benim annem ve babam hala Kayseri'de yaşıyor. Ben Kayseri'de büyüdüm. Ortaokulu, liseyi Kayseri'de okudum. Üniversite dolayısıyla çıktık. Şu anda da Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. İlbeylilerin Sivas'ın köylerinde Sivas merkeze göç etmişler. Göç ettiklerinde inşaatlarda çalışmışlar, ağır işlerde çalışmışlar. Ancak çocuklarından bazıları okumuş, bazıları tüccar olmuş. Okuyanlar bürokrat olmuş. Şu anda Sivas'ta hem ticaret hayatında hem eğitim hayatında hem siyasette çok etkin görevler almışlar” diye konuştu.