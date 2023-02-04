Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Osman ve Fatma Ceylan çiftinin çocukları Melih Eymen'in tedavi olabilmesi için Sivaslı Dernekler Federasyonu gece düzenleyecek. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Federasyon Başkanı Ali Mızrak; "Kayseri'deki Sivaslı Dernekler Platformu çatısı altında olan Altınyayla, Gemerek, Şarkışla, Gürün Dernekleri ve köyleriyle basın açıklaması yapıyoruz. Burada maksadımız Melih Eymen Yavrumuza Sivaslıların desteğini açıklıyoruz. Yavrumuza acil şifalar diliyoruz. Ayın 8'inde İl Kültür Müdürlüğü'nde bir gece tertip edeceğiz. Orada da Kayseri'de ikamet eden ve bizi yayınlardan izleyenleri geceye davet ediyoruz. Bu yavru bizimdir. Bu yavru gibi nice yavrular vardır. İnşallah bu gece de yavrumuzun ihtiyacı olan meblağayı toplayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

Federasyona bağlı dernek başkanları da Melih Eymen Ceylan için destek istedi.