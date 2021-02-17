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Sivasspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Ligin 26.haftasında 21 Şubat 2021 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapacak.


Maçın 4. Hakemi Oğuzhan Çakır. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

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