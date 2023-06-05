Sivasspor-Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor Anadolu derbisinde yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

6 Haziran Salı günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 17.00'de başlayacak.