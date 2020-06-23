Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek

hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 29.haftasında 28 Haziran 2020 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda saat 18.30'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi Sarper Barış Saka.

Öte yandan VAR ve AVAR Hakemleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.