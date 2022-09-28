Sivassporlu Ahmed Musa, Kayseri'de ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un forvet oyuncusu Ahmed Musa, Ankaragücü karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Sivasspor forvet oyuncusu Ahmed Musa'nın sol ön kol kırığı operasyonu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.