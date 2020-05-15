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Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor’un futbolcusu Hakan Arslan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un futbolcusu Hakan Arslan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.


Sivassporlu oyuncu Hakan Arslan, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya, dış menisküsteki kompleks yırtığı için sağ diz artroskopi ameliyatı ile 3 adet menisküs dikişi kullanılarak tamir işlemi yapıldı.


Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 8 hafta sonra sahalara döneceği öngörülüyor.

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