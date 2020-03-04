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Sivrisineklere erken önlem

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor.

Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiliyor.


Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde yaz hazırlıkları başladı. Bu kapsamda başlatılan çalışma ile yaz mevsiminde büyük sıkıntılara neden olan sivrisineklere ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.


‘Larvatis Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle kış uykusunda olan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor. Sivrisineklerin büyüyüp yayılmasının önüne geçecek olan ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam ediliyor.


VATANDAŞLAR MEMNUN


Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, yaz aylarını halkın daha huzurlu geçirmeleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

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