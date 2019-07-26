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SMMMO'dan OSB Teknik Koleji'ne ziyaret

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, OSB Teknik Koleji’ni ziyaret etti.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti.


Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı sayın Ali Yedikaya ve yönetim kurulu son yıllarda ki başarılarından dolayı OSB Teknik Kolejini ziyaret etti. Okulu ve yapılan çalışmaları yerinde gören KSMMMO yönetimi, OSB Teknik Koleji kurumu müdürü Durmuş Payas'tan bilgiler aldı.


Payas, "Bu anlamlı ve moral verici ziyaretle çalışma azimlerinin arttığını, şehrimize, bu ülkenin geleceğine ve gençlerine hizmette durmadan daha gayretle çalışacaklarını belirtip ziyaretlerinden dolayı Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı sayın Ali Yedikaya ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

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