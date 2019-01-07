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Snowboard il seçmelerinde Develi Belediyesi Kayak Kulübünden büyük başarı

Snowboard Kayseri seçmelerine 17 sporcu ile katılan Develi Belediyesi Kayak Kulübü 5 madalya kazanarak bir başarıya daha imza attı.


U15 Erkeklerde Egemen Taşkın il üçüncüsü olurken, U15 Bayanlarda Miray Özsoy il birincisi, Sudenur Gürbüz ise il ikincisi oldu. U13 Bayanlarda Bilge Aydoğdu il ikincisi olurken U13 Erkeklerde ise Celal İzci ise il birincisi oldu. Snowboard seçmelerinde Develi Belediyesi Kayak Kulübünden toplamda 9 sporcu bölge takımına girmeye hak kazanırken Kayak Alp disiplinine ise 8 sporcu katıldı.


Antrenör Ahmet Aras'ı ve sporcuları tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Kayak kulübümüz her turnuvada olduğu gibi bunda da kendisine yakışanı yapmış ve güzel başarılar kazanmıştır. Yavrularımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

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