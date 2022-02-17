Snowboard yarışlarında Kayseri rüzgarı esti

Erzincan'da yapılan 2. Etap Snowboard Yarışları'nda Kayserili sporcular 5 birincilik, 10 ikincilik ve 7 üçüncülük dereceleri elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen bu dereceler ile ilimizden 50 sporcu 11 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak müsabakalarından derecelerle dönen ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.