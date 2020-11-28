İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de bir ikamette sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'de bir ikamette sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.