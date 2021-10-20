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Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda sobadan çıkan yangında, görevli dairesi küle döndü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda sobadan çıkan yangında, görevli dairesi küle döndü.


İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi Göreme Sokak üzerinde bir apartmanın görevlisi, iddiaya göre evlerindeki sobayı yakıp misafirliğe komşusuna gitti. Sobadan çıkan alevlerin koltuklara sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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