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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şems Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan M.G.'den (63) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.G.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.G.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Polis, ikamette inceleme yaparken, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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