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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Veziroğlu Sokak üzerinde ikamet eden H.Ş.(75), evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı kadının eşinin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


H.Ş., 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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