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Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, işten dönen Remzi Özden, babası Ünal Özden (71) ve annesi Mürüvvet Özden'i (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de, evde inceleme yaptı. Durumu öğrenerek eve gelen yaşlı çiftin yakınları da gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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