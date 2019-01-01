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Sobayı yakmak isterken kendini yakan kadın öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak can verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Fıraktın mahallesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Feride M. (105) sobayı yakmak istedi. Sobayı yakarken üstü tutuşan Feride M., ateşi söndürmek için çeşmeyi giderken yere düştü. Bu sırada alevler Feride M.'nin üzerini sardı. Feride M., burada yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.


Feride M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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