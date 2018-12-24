Şoförler Ve Otomobilciler Odası Yönetimi

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

Ziyaretlerinden dolayı Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edenBaşkan Adayı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanına ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman olumlu ve şehrin gelişimi için çalışmaktalar ve bu yönde projeler üretmektedirler. Şehrimizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını çok önemsiyoruz. Her zaman yanınızda olmaya, birlike çalışmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerine, oda görevlilerine ve şoför esnafımıza selamlarımı gönderiyor, hepinize başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Toplu ulaşımla ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunan Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ise, Melikgazi Belediyesince yaptırılan taksi duraklarının çok güzel, işlevsel ve örnek olduğunu; bu çalışmayı Türkiye genelindeki Şoförler Odası yönetimine örnek gösterdiklerini söyledi

Çok beğenilen ve takdir gören Melikgazi Taksi Durakları uygulamasının çok beğenilmesi ile ilgili olarak proje istediklerini belirten Oda Başkanı Ali Ateş, istişare, dayanışma ve birlik içinde alınan çalışmaların her zaman örnek olduğunu bundan dolayı Başkan Büyükkılıç'ı katladıklarını sözlerine ekledi.