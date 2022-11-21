Soğanlı'daki Türkiye Şampiyonası Anadolu Ateşi gösterisi ile taçlandı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Soğanlı'da sahne alan Anadolu Ateşi Dans Gösterisi'ni izledi.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi Dans Gösterisi'ne Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın hemen ardından sahne alan Anadolu Ateşi, Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisini sahneledi. Davetliler, kaynağını Anadolu'nun mitolojik ve kültürel tarihinden alan ve Anadolu'nun her yöresinden derlenmiş halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösteriyi hayranlıkla izledi.Dans gösterisine, izleyiciler de alkışlarla eşlik ederken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu kültür mozaiğinin her rengini yansıtan ezgileriyle ve folkloruyla Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi'nin gösterisi tüm izleyenleri adeta büyüledi. Etkinlikte sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, “Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirdiğimiz Soğanlı Vadimizde böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Valimiz ve ekibi olmak üzere tüm emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKKILIÇ: “SOĞANLI'YI TANITMAK İÇİN ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Soğanlı'yı tanıtmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, “Binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu güzel vadimizi en güzel şekliyle kamuoyu hizmetine sunmak, tanıtmak amacıyla değişik etkinliklerle kamuoyunda yer almasını sağlamaya özen gösteriyoruz. İyi ki varsınız. Ayrıca Anadolu Ateşi'nin organizasyonuna, Mustafa Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇİÇEK: “SOĞANLI'YI ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR BAMBAŞKA YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç ile el ele vererek Soğanlı'yı bambaşka yapacaklarını belirten Vali Gökmen Çiçek ise “Biz Büyükşehir Belediye Başkanı ile kararlıyız. Soğanlı Vadisi'ni turizmin yeni adresi yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile beraber el ele vererek Soğanlı'yı önümüzdeki bahar bambaşka yapacağız” ifadelerini kullandı.