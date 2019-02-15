İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk Hava Sıcak Salon Ailecek Spor

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri’den ilgi büyük.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor Projesine Kayseri'den ilgi büyük.


Projenin amaçlarından biri olan spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan sportif etkinliklerle tam anlamıyla hedefine ulaşıyor.


Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi salonunda akşam saatlerinde her yaştan vatandaşımız masa tenisi oynayarak soğuk havalarda sıcak salonlarda zamanlarını sporla dolu dolu geçiriyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.