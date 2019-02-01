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Soğuk zamanlarda sıcak salonlarda spor

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor projesi Kayseri’de tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaşta vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarda Spor projesi Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.


81 ilde hayata geçirilen proje okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.


Bu kapsamda Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonlarında her yaştan vatandaşımız voleybol, taekwondo, kick boks gibi branşlarla soğuk havalarda salonlarda zamanlarını sporla dolu dolu geçiriyorlar.

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