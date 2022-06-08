Şok uygulamalarda 431 kişi sorgulandı, aranan 1 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptıkları şok uygulamalarda 228 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranması bulunan 1 şahıs da yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik şok uygulama yapıldı. Semt pazarlarında yapılan uygulamalarda toplam 228 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Ayrıca Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timlerinin vatandaşların yoğun bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Kapalıçarşı, Yeraltı Çarşısı ve Talas Osmanlı Sokağı'nda yaptığı uygulamalarda da 203 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranması bulunan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.