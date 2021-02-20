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Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Kayseri’de aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Kayseri'de aralıksız devam ediyor.


Koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında denetimler aralıksız sürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü denetimlerde, otomobil ve yaya olarak dışarda bulunan vatandaşlardan izin belgesi istendi.


Genelgeye uygun şartlarla dışarıya çıkan vatandaşlara izin verilirken, genelgeye aykırı şekilde dışarda bulunan vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor.

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