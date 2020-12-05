İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürdü.


Denetimler kapsamında açık olan fırın, unlu mamul ve tatlı üretim işletmeleri ile market, bakkal, manav ve kasaplarda işletme hijyeni ve personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış yeri ve 2 toplu tüketim yerine 'son tüketim tarihi' geçmiş gıda maddelerini piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle yasal mevzuat çerçevesinde her birine 2 bin 781 TL olmak üzere toplamda 16 bin 686 TL idari para cezası uygulandı, uygunsuz ürünler ise imha edildi.


Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta Alo 174 Gıda İhbar Hattından ve 05011740174 numaralı WhatsApp ihbar hattından şikâyetlerini iletebilirler" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.