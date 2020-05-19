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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde cumhuriyet meydanı ve ana caddeler boş kaldı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde cumhuriyet meydanı ve ana caddeler boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde Kayseri kent meydanı ve ana caddeler bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde uygulama noktaları kurarak, trafikteki araçları kontrol etti.


Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00 itibari ile sona erecek.

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