Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ve Şube Müdürü Harun Dindar'ın katıldığı yemleme çalışmaları, Erciyesi Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinin muhtelif yerlerinde yapıldı. Yemleme çalışmaları kapsamında; tavuk atığı ve çeşitli sebze türleri (havuç, marul, lahana) hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri alanlara bırakıldı.

Yapılan açıklamada; devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz yaban hayatını desteklemeye devam edileceği bildirildi.