Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından 2019 yılında yaptırılan Pati Evi'nde, şimdiye kadar 4 bin 500 sokak köpeğe ev sahipliği yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından 26 Ekim 2019 tarihinde 5'i doğal mağara olmak üzere 15 ayrı bölümden oluşan 7 bin metrekarelik alana yaptırılan Pati Evi, köpeklerin oteli haline döndü. Güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini karşılayan Pati Evi'nde, 1 adet pati nakil aracı ve parti kurtaran aracının da sürekli hazır bekletildiği merkezde, 10 personel de köpeklerin rahat bir şekilde yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından isminin de tescillendiği 'Pati Evi', haftanın 5 gününde vatandaşlara kapılarını açıyor.

4 bin 500 köpeğe ev sahipliği yaptı

Açıldığı 26 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar 4 bin 500 köpekten, hasta ve yaralı durumda olan 650 köpek Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin acil servisinde tedavi edilirken, sahipsiz bin 630 köpek Büyükşehir Belediyesinin Molu Köpek Barınağı'na teslim edildi. Kontrolü yapılan küpeli bin 285 köpek, doğal yaşam alanına bırakılırken, 615 köpek sahiplendirilerek takibi yapıldı. Ayrıca, şu anda Pati Evi'nde bulunan 12 yavru köpek ve 301 yetişkin köpeğin de bakımları devam ediyor.

Pati Evi'nin kapıları bütün hayvanlara açık

Öte yandan, Pati Evi'nde şimdiye kadar birçok farklı hayvan türüne de ev sahipliği yapıldı. 955 sağlıklı sokak kedisi, kedi bakım evine teslim edilirken, bin 100 adet yaralı kedi de veterinerlik fakültesine götürülerek tedavisi yaptırıldı. 243 adet yaralı hayvana yardım edilen evde, 37 tilki ve 32 tavşan doğal yaşam alanına bırakılırken, 49 yaralı yırtıcı kuş ise tedavi edilmesi için transfer edildi.