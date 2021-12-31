İhlas Haber Ajansı

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Sokakta başıboş gezen pitbul yakalanarak, barınağa teslim edildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki işlek bir cadde üzerinde başıboş olarak gezen pitbul cinsi köpek, çevreye zarar vermeden polis ekiplerince yakalanarak barınağa teslim edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki işlek bir cadde üzerinde başıboş olarak gezen pitbul cinsi köpek, çevreye zarar vermeden polis ekiplerince yakalanarak barınağa teslim edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğayı ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile devriye ekipleri tarafından ilçede bulunan Fuzuli Caddesi üzerinde başıboş olarak gezen ve tehlikeli ırklar arasında bulunan pitbul cinsi köpek tespit edildi. Ekiplerce yakalanarak kontrol altına alınan köpek, Kocasinan Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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