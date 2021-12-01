SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Toplandı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Kayseri İl Tespit Kurulu, Kayseri yöresine ait somut olmayan kültürel miras unsurları ile yaşayan insan hazinelerinin tespiti çalışmaları için Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde İl Müdürü Dr. Şükrü Dursun başkanlığında toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gelecek nesillere herhangi bir değişime uğramadan aktarılmasının ve gelecek nesillerinde kültürel değerlerimize sahip çıkmasının önemi büyüktür. Çalışmalarımızdaki amacımız ilimize ait somut olmayan kültürel miras unsurlarını saptama, koruma, yaşatma ve bizden sonraki nesillere aktarılmasıdır. Bu günkü toplantımızın konusu da Kayseri yöremize ait halk oyunları ve geleneksel yemekleri ile yaşayan insan hazinelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak için buradayız. İlimiz kültürel değerlerimizi araştırıp gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Yapılan toplantıda, kurul üyeleri ve kültür adamları tarafından Kayseri yöresinin unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerlerinin bulunduğu belirtildi. Bu değerler üzerine gerçekleştirilen konuşmalarda katılımcılardan bilgiler alınarak halk oyunları ve geleneksel yemekleri ile yaşayan insan hazinelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapıldı.