Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid-19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan ve kolon kanseri tedavisi gören A.B. (72) , solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle sağlık birimlerine başvurdu. Covid-19 şüphesi de bulunan A.B., helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

A.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.