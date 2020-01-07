İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sömestr tatilinde bilim kampı

Kayseri Bilim Merkezi sömestr tatili boyunca Bilim Kampı açacak.

İkişer gün olarak yapılacak Bilim Kampı için kayıtlar başladı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi; sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.


İki gün sürecek olan bilim kamplarında; Elektrikli Yazı, Su Döngüsü, Lambalı Takım Yıldızı, Kokular Dünyası gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili süresince 4 dönem gerçekleştirilecek olan Sömestr Bilim Kamplarına 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışacak olan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.