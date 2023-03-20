Son maçta tarihi fark attılar

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan maçta Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne gol oldu yağdı.

Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ejder İş Makineleri Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne gol atmaya doymadı. Karşılaşmaya 9 kişi başlayan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen dakikalarda sahada 8 kişi kaldı. Kayserigücü, rakip kaleye adeta gol olup yağdı. 90 dakika sonunda Kayseri Gençlerbirliği kalesine 26 gol atan Kayserigücü kendi kalesinde ise bir gol gördü.

Kayserigücü, yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle'ye karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kırdı.