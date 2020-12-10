İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sonbahar döneminde 228 iş yeri açma ruhsatı verildi

2020 yılı Eylül ayı ile 9 Aralık tarihleri arasında 228 adet esnafa işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi dönemi olmasına rağmen sonbahar aylarında, yeni açılan işyerleri ile aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağlanmıştır." dedi.


Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüyen ve gelişen Melikgazi'de paralel olarak ticaretin de arttığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Ticaretin arttığının en büyük göstergesi yeni açılan işyerleri açılıyor olması. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılı Eylül ayı ile 8 Aralık tarihleri arasında 228 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Açılan işyerleri 43 bakkaliye, 27 market, 14 adet ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, 14 tane mobilya satış mağazası, 13 tane şarküteri, 9 tane çay ocağı, 8 tane kuruyemiş vb. şeklinde faaliyetlere ayrılıyor. Sadece kasım ayında 90 adet ruhsat verilmiştir.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.