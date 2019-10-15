İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesince şehrin iki bölgesine yaptırılan ve hizmet veren iki yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.


Konu hakkında açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade ederek, “Melikgazi Belediyesi olarak haftanın 7 günü hizmet veren Tınaztepe ve Danışmentgazi yüzme havuzlarına özellikle bayanların büyük ilgisi olmaktadır. Haftanın belirli günlerinde belirli yaş gruplarına tahsis edilen yüzme havuzlarımız sık sık temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Öncelikle çocuklara tahsis edilen havuz daha çok gündüzleri hizmet verirken saat 17.00'den itibaren erkeklere tahsis edilmiştir. Dolayısıyla her yaş grubuna hizmet vermektedir. Yazın sıcaktan bulananlara hizmet veren havuzlar uzun kış akşamlarında ılık su halinde de hizmet vermektedir.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.