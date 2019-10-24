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Sonbahar'da yeşil ve sarı renklerin cümbüşü göz kamaştırdı

Kayseri’de, sonbahar mevsiminin ortasında oluşan renk cümbüşü göz kamaştırdı.

Kayseri'de, sonbahar mevsiminin ortasında oluşan renk cümbüşü göz kamaştırdı.


Sonbahar'da Kayseri'de bulunan Koramaz Vadisi, doğa severlere ve fotoğrafçılara adeta renk cümbüşü sunuyor. Bir deprem kırığı olan ve 12 kilometrelik uzunluğa sahip olan Koramaz Vadisi, sonbahar mevsiminde sarı, yeşil, turuncu, pembe ve kırmızı renklerin tonları ile ziyaret edenlerin kendine hayran bırakıyor.


Koramaz Vadisi, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde doğa sporu yapanların ve fotoğrafçıların en çok uğradıkları alanların arasında bulunuyor.

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