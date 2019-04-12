Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'de

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'ye geldi.

Ülkemizde kooperatifçiliğin öneminin anlatılması ve kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi' geliştirildi. Proje kapsamında 'Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'ye geldi. Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, Tren Garı'nda mehter takımı eşliğinde karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) Başkanvekili Mustafa Alan; "Mustafa Alan; “Atatürk'ün de kooperatifçiliği tavsiye ettiği gibi 32 yıl önce ev sahibi oldum, kooperatiften aldım. Küçük esnaf ve sanatkarlar hemen para verip de ev sahibi olma şansımız yoktu. Ama gelişen Türkiye'de türlü şirketler iflas ettim ama kooperatifler ayakta. Yani kooperatifçilik hem gönüllülük işi hem de bilme işi, tabana yayma işi" dedi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarla ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "Sosyal kooperatif bizim yeni duymaya ve kullanmaya başladığımız bir model. Ancak bu modelin özünü oluşturan ortaklık, birlik ve beraberlik ruhu bizim için yeni değil aksine oldukça köklü bir kavram. Biz üretirken de tüketirken de beraber olmayı, paylaşmayı, birbirinin yardımına koşup yaralarını sarmayı milli bir karakter olarak benimseyen bir milletiz. Biz, beraberlikte bereket olduğunu bilen bir milletiz. Bizi güçlü kılan şey bu birlik ve beraberlik şuurudur. Bu şuur, doğru bir şekilde seferber edildiğinde kazanamayacağımız mücadele bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz da projenin hayırlar getirmesini temenni ederek; “Sosyal kooperatifçilik modelini tanıtmak amacıyla başlamış olan eğitim treni bugün Kayserimize geldi. Bütün arkadaşlara hoş geldin diyor, Kayseri'de görmekten mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz hızla gelişmektedir. Ancak son 15-20 yılda ülkemizde sosyal devlet anlayışı çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Bunun gereği olarak da kooperatifçilik yani belirli dezavantajlı vatandaşlara, özellikle kadınlara, temiz çevreye, eğitime yönelik farkındalık oluşturmak, bu konudaki eksiklikleri gidermek ve birlik ve beraberlik ruhunu kooperatifle birleştirip yaygınlaştırmak amacıyla bu faaliyet başlamıştır. Bu faaliyetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, Sosyal Kooperatifler ve eğitim Treni'ni gezdi. Tren Kayseri'nin ardından Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana'ya da uğrayacak.